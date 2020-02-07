شكرا لقرائتكم خبر عن عادل جمال يدخل القفص الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل اللاعب السابق للعين والشارقة وخورفكان، عادل جمال، القفص الذهبي، بحسب ما أعلن، أمس، على حسابه في «سناب شات»، مشيراً إلى أنه أقام مأدبة احتفالاً بهذه المناسبة بمنطقة اليحر في العين، على أن يقيم حفل الزفاف، الأسبوع المقبل، في السعودية. وكان عادل أنهى مشواره مع خورفكان في الانتقالات الشتوية ولم يتعاقد مع أي نادٍ. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عادل جمال يدخل القفص الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.