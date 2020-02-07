الامارات | عبدالله المري يظفر بكأس الفهيدي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري يظفر بكأس الفهيدي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله غانم المري بلقب كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 271 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم المري اللقب، على صهوة الجواد «سبايدرمان» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:22:05 ساعات في ختام السباق (المرحلة الرابعة)، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد «أمير» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:22:05 ساعات، وحل في المرتبة الثالثة الفارس زايد أحمد المري على صهوة الجواد «فالينور بارك» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:22:14 ساعات.

وفي تفاصيل المراحل الثلاث السابقة، تصدّر الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «كاستلبار» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:22:26 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة المغربية مها خالد على صهوة الجواد «كينغ كونغ» المملوك إلى إسطبلات الأجيال، مسجلة زمناً قدره 1:24:51 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «أريزونا» المملوك إلى إسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1:25:33 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس غيث عبدالواحد صقر على صهوة الجواد «لوتوس» المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:26:41 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس منصور أحمد المنصوري على صهوة الجواد «جونيور» المملوك إلى إسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1:27:01 ساعة.

وحافظ الفارس حمدان أحمد المري على موقعه في الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 2:38:04 ساعة، بينما تقدم الفارس عبدالله غانم المري من المركز السادس إلى الوصافة على صهوة الجواد «سبايدرمان» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2:43:40 ساعة، كما صعد الفارس منصور أحمد المنصوري من المركز الخامس إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2:43:58 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس أفنان موسى متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «بوترياه» المملوك إلى إسطبلات المغاوير، مسجلاً زمناً قدره 2:43:59 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس زايد أحمد المري متقدماً من المركز العاشر على صهوة الجواد «فالينور بارك» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2:44:00 ساعة.

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في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً تغييرات عديدة في مراكز الصدارة، بعدما تقدم الفارس سيف جمعة بالجافلة من المركز السابع إلى الأول على صهوة الجواد «أركاوس» المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 3:50:29 ساعات، كما قفز الفارس فارس أحمد المنصوري من المركز الـ15 إلى الوصافة على صهوة الجواد «كيتيما» المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 3:50:36 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الهندي أمجد خان متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «شانيس» المملوك إلى إسطبلات إعمار، مسجلاً زمناً قدره 3:50:44 ساعات، بينما تراجع وصيف المرحلة الثانية الفارس عبدالله غانم المري إلى المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 3:50:53 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس أحمد صالح الشحي متقدماً من المركز الثامن، مسجلاً زمناً قدره 3:51:01 ساعات.

271

فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

120

كيلومتراً مسافة سباق كأس الفهيدي للقدرة في مدينة دبي الدولية بسيح السلم.