الامارات | محمد بن سليم: التجنيس لن يكون مفتوحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سليم: التجنيس لن يكون مفتوحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للجنة الأولمبية، محمد بن سليم، إنه سعيد للغاية بحصوله على ثقة رئيس اللجنة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً في تصريح صحافي: «تلقيت اتصالاً، أول من أمس، تم إبلاغي خلاله بتعييني أميناً عاماً، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، ولا أستطيع أن أرفض قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لأنه تشريف ومسؤولية كبيرة، وأنا فخور بها». ورداً على سؤال حول العمل على تجنيس الرياضيين المميزين، على غرار ما تم مع بعض نجوم الكرة، قال: «القرار بيد القيادة، ولا أستطيع الحديث في ذلك الأمر، والأهم بالنسبة لنا أن يكون التركيز في المقام الأول على الكوادر الإماراتية، لكن إذا احتجنا إلى الخبرة من الخارج سنستعين بها، وفي مسألة التجنيس هذا الملف لن يكون مفتوحاً».

وعن العمل في الفترة المقبلة، قال إنه «من المهم توافر الموارد والأدوات التي تساعدنا على نجاح مهمتنا». وأشار إلى أنه لا يستطيع الحديث دون النظر إلى الأشياء التي تحتاج إلى تطوير وتعديل.

وبخصوص التحضيرات للألعاب الأولمبية، قال إنها حدث كبير، لكنه يجب أن يتحدث مع فريق العمل.وأوضح: «دورة طوكيو اقترب موعدها، ويجب أن نكون واضحين من ناحية هل الأبطال الموجودون قادرون على تحقيق مبدأ العدد أم النوعية في تحقيق الأهداف المرجوة».