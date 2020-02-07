الامارات | عبدالعزيز العنبري محبوب الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز العنبري محبوب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز العنبري، باحترام وحب مختلف جماهير الكرة في الإمارات، ويدل على ذلك تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتعلق الأمر فقط بأنصار الشارقة، بل يتعدى لكل جماهير الفرق الأخرى.
وعن هذه النقطة، قال العنبري لـ«الإمارات اليوم» إنه يشكر الجماهير على حبها له، وإنه يعتبر ذلك من فضل الله، كونه يعتبر الجميع إخوة له.
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