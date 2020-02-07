الامارات | العين والشارقة يتزاحمان للاقتراب من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والشارقة يتزاحمان للاقتراب من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة الثامنة والربع، من مساء اليوم، مسرحاً لمواجهة القمة التي تجمع بين فريق العين وضيفه الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك ضمن الجولة 16، في لقاء يخطط خلاله أصحاب الأرض لإكرام وفادة ضيفهم وخطف الوصافة، أملاً في تقليص فارق النقاط مع شباب الأهلي «المتصدر».

ويمتلك «الزعيم»، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف خلف «الملك الشرقاوي»، فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة، في حال فوزه في لقاء اليوم، بجانب المباراة المؤجلة التي ستجمعه مع اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل، إذ إن الفوز في اللقاءين على التوالي سيضمن له الاقتراب أكثر من الصدارة، واشتعال المنافسة على صدارة الترتيب مرة أخرى.

وعلى الورق تبدو حظوظ العين سهلة في تحقيق سيناريو الوصول إلى فارق النقاط الثلاث مع شباب الأهلي، لكن على «الزعيم» خدمة نفسه بنفسه أولاً، خصوصاً بعد عودة الشارقة إلى طريق الانتصارات في الجولة الماضية على حساب اتحاد كلباء 3-1 عقب سلسلة من أربع خسائر متتالية.

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وأكثر ما يبعث على الارتياح لدى الجمهور البنفسجي في الوقت الحالي من الموسم، هو استعادة «الزعيم» شخصيته بقيادة المدرب الجديد، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، إذ إن الفريق عاد ليحقق الانتصارات المقرونة بالأداء الجيد بعد غياب طويل، وهو ما تمثل في الفوز بخماسية نظيفة في الجولة الماضية أمام الوصل.

وسيكون لزاماً على العين خوض اللقاء بحذر وتوازن بين الدفاع أولاً والهجوم بعدها، نظراً إلى تميز «الملك» في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تفوق فيها في اللقاءات السابقة التي جمعت الفريقين، إضافة إلى تطبيق نهج مدربه البرتغالي بالاستحواذ على الكرة، وشن الهجمات على مرمى المنافسين عبر الجبهة اليمنى، ووسط الملعب بصورة أكثر.

وسيقع على عاتق خط دفاع أصحاب الأرض، بقيادة ثنائي قلب الدفاع إسماعيل أحمد، والياباني تسوكاسا شيوتاني، الحد من خطورة الثنائي ريان منديز وزميلهم السابق، البرازيلي كايو لوكاس، الذي عزز هجوم الشارقة في الانتقالات الشتوية، إذ إن خطورة الأخيرة لا تتعدى التمريرات العرضية المتقنة فحسب، بل تتعداها لإحراز الأهداف من أنصاف الفرص. وستكون مواجهة اليوم بين الفريقين أفضل بروفة لهما قبل استهلال مشواريهما في مرحلة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، ففي حين يستقبل فريق العين، الثلاثاء المقبل، ضيفه سبهان الإيراني، فإن الشارقة العائد للمشهد الآسيوي بعد غياب لسنوات طويلة، سيواجه ضيفه فريق التعاون السعودي في اليوم ذاته.

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