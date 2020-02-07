الامارات | حتا تكشف عن «هيرو» الدراجات الجبلية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا تكشف عن «هيرو» الدراجات الجبلية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو العالمية للدراجات الهوائية الجبلية» لعام 2020، بجولة «هيرو دبي حتا» في المسارات الجبلية بمنطقة حتا الذي تنظمه «إكس دبي» برعاية «مراس» بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتعد بطولة هيرو السباق الأصعب في العالم، وهي المرة الأولى التي سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط من خلال الجولة الافتتاحية في حتا، على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو والمحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر 2020، وهو أحد السباقات الرسمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويشارك فيه نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرزهم الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز، بطل العالم الفائز بلقب البطولة ست مرات من أصل 10 دورات من البطولة.

وأصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والجبلية بشكل خاص، حيث تستضيف في كل شهر حدثاً جديداً، وتزيد أعداد المشاركين باستمرار، حتى أصبح الدراجون يتوافدون عليها من خارج الدولة للمشاركة في السباقات التي تنظّم فيها.