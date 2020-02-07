أزمة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أكد الصحفي “فرونيكا بروناتي” العامل بصحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة لم يبدأ بعد مفاوضات تجديد عقد أسطورته الحية ليونيل ميسي.



وذكرت صحيفة “سبورت” أن إدارة برشلونة تعلم جيداً أن مفاوضات تجديد عقد ميسي سيكون أمرًا صعبًا للغاية، ولكن على أمل تحقيق ذلك قبل انتهاء عقده الحالي صيف عام 2021 القادم.

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وفتحت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الخميس ملف ومستقبل الأسطورة الأرجنتينية والقائد ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني مجددًا.

واشتعلت أمس حرب تصريحات نارية بين الأرجنتيني ليونيل مهاجم وقائد برشلونة والفرنسي إيريك أبيدال مدافع الفريق السابق والمدير الرياضي الحالي.

وكشفت أبيدال في تصريحات أنه كان هناك بعض من لاعبي برشلونة لا يلعبون بكامل قوتهم مع فالفيردي، ليرد عليه ميسي بمعنى أنه عليه عدم التدخل في مثل هذه الأمور.