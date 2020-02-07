شكرا لقرائتكم شاهد العتاب السويسرى من فايلر للشحات بسبب إهدار الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت عدسة "الخليج 365"، عتاب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لحسين الشحات فور خروجه من مواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ16 من الدورى المصرى الممتاز .

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز شهد مواصلة المارد الأحمر تربعه على القمة برصيد 39 نقطة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.