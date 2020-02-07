شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يكشف نيته فى الاستقالة من تدريب المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن نيته لتقديم استقالته لإدارة النادي ، مشيراً إلي أنه يسعي للوصول إلى اتفاق بالتراضي مع إدارة النادي بشأن رحيله، مضيفاً : "مش هقبل بهدلة أكتر من كده".

وقال جلال في تصريحات لقناة أون سبورت : "سأبلغ الإدارة بقرار رحيلي، إذ لا يمكنني اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد وفقا للعقد"، متابعاً "يصادفنا سوء توفيق كبير وتحكيم سيء منذ بداية الموسم"، مشدداً أن هناك أعضاء في مجلس الإدارة يرغبون في مدرب آخر .

وأضاف : "وضع الفريق ليس سيئا، فقد تأهلنا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ولا نزال في مسابقة الكأس، والفوز في مباراتين أو ثلاثة في الدوري سيحسّن من مركزه"، متابعاً "أخطرتهم قبل المباراة أن مواجهة طنطا ستكون الأخيرة، حتى يحضر جهاز فني آخر ليقود الفريق".

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وأوضح ايهاب جلال : "لا يعجبني الوضع الحالي، ولا أريد اتخاذ قرار منفرد، فليس في العقد ما يسمح لي بذلك، لذا سيكون القرار بالتراضي".

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس .

وأحراز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقتين 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تمكن أحمد ياسر من إحراز هدف التعادل للمصري ليتقاسم كل منهم نقاط المباراة ،وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طنطا الى 14 نقطة فى المركز السادس عشر بينما أحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة .