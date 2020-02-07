شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتكفل بعلاج لاعب الزمالك المصاب بسرطان الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.
أصيب سعد محمد، بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.
وقال أحمد مرتضى في نصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".
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