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52 حكماً أجنبياً قادوا مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي

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قاد 52 حكما أجنبيا مباريات دوري كأس للمحترفين لهذا الموسم، 8 منهم تواجدوا في كأس العالم 2018 التي قيمت في روسيا.

ويعد 16 من الـ52 من فئة النخبة فيما وصل عدد الفئة الأولى إلى 18 مقابل 7 سبعة للفئة الثانية و5 خمسة حكام من الفئة الثالثة الدولية.

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وبرزت الجنسية الهولندية في مجموعة الحكام الست غير الحاملين للشارة الدولية بعدد وصل إلى 5 من أصل 6 حكام إلى جانب حكم برتغالي.

واقتصرت اختيارات الحكام الأجانب في مباريات الديربي والكلاسيو الموسم الحالي على الدوليين من فئة النخبة والأولى والثانية. وفي 4 مباريات بين ديربي جدة والرياض قادها حكمان من الفئة الأولى وآخر من النخبة وواحد من فئة الدرجة الثانية للموسم الحالي.

وقاد 5 حكام من النخبة 5 مباريات كلاسيكو من أصل 7، وهي التي جمعت بين أندية العاصمة الثلاث الهلال والنصر والشباب مع فريقي جدة الأهلي والاتحاد، وقاد اثنتان حكم من الفئة الأولى الدولية.

ويعد الروماني هاتيغان والنرويجي موين الأكثر حضورا في الموسم الحالي، إذ قاد كل منهما 6 مباريات بينما أدار 3 حكام 5 مواجهات و6 حكام تولوا إدارة 4 لقاءات و7 أداروا 3 مباريات لكل منهما.

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