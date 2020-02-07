شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتكفل بعلاج لاعب الزمالك المصاب بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر
وأصيب سعد محمد، بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".
وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلال الفترة القادمة في الدورى المصرى، ونتمنى أن يكون شهر فبراير شهر تحقيق الألقاب والبطولات.
و أضاف :" الدوري لسه طويل والنقط اللى كنا بنخسرها كانت تحديدًا امام الفرق المتأخرة في جدول الترتيب، وكان مستوانا أمام وادى دجلة سئ وكارتيرون واللاعبين كانوا غير راضين عن الأداء".
وتابع :" قدمنا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود و الفترة القادمة نسعى لحصد اكبر عدد من النقاط في الدورى، وسنركز في مبارايات افريقيا ".
وعن مواجهة الترجى التونسى قال :" مواجهة الترجى في الفترة القادمة في درى أبطال أفريقيا صعبة، و نستعد لها جيدًا وهى نهائي مبكر، كما نسعى لتجاوز عقبة الترجى في السوبر الافريقى، ".
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