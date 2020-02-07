شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتكفل بعلاج لاعب الزمالك المصاب بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.

وأصيب سعد محمد، بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".