شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: الخطيب يتوجه لفرنسا خلال أيام للعرض على الطبيب الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي ، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتوجه الى العاصمة الفرنسية باريس للخضوع لفحوصات طبية مع طبيبه هناك للاطمئنان على حالته الصحية.

أضاف القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الأهلي ، أن الخطيب يتعرض لضغوط نتيجة الارتباطات المتتالية للفريق والنادي وهو ما أثر عليه سلبياً ما ساهم في خضوعه لفحوصات طبية بشأن العلاج بالأشعة المكثفة للشفاء من الإصابة التي يعاني منها رئيس النادي منذ فترة طويلة ونصحه الأطباء بعدم الخضوع مجدداً للإجراء الجراحي.

وفي نفس السياق، القيعي أن مجلس الإدارة يعاني بسبب ضغط الالتزامات والملفات التي يتطلب حسمها خلال الشهر الجاري بالإضافة الى العديد من الالتزامات الخاصة بمباريات الفريق خلال فبراير الجاري.

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وأوضح القيعي أن الخطيب لا يتوقف عن العمل في النادي الأهلي لأنه يؤمن بالعمل لأقصى درجة ممكنة حتى يتمكن من وضع الفريق في المكانة التي يستحقها.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما بالأمس في الدوري المصري الممتاز حيث نجح الثنائي آليو في تسجيل هدفين متتالين عقب تلقيه هدفاً من رأسية مثالية للاعب بيراميدز علي جبر.