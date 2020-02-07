شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: الخطيب يتوجه لفرنسا خلال أيام للعرض على الطبيب الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر
أضاف القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الأهلي ، أن الخطيب يتعرض لضغوط نتيجة الارتباطات المتتالية للفريق والنادي وهو ما أثر عليه سلبياً ما ساهم في خضوعه لفحوصات طبية بشأن العلاج بالأشعة المكثفة للشفاء من الإصابة التي يعاني منها رئيس النادي منذ فترة طويلة ونصحه الأطباء بعدم الخضوع مجدداً للإجراء الجراحي.
وفي نفس السياق، القيعي أن مجلس الإدارة يعاني بسبب ضغط الالتزامات والملفات التي يتطلب حسمها خلال الشهر الجاري بالإضافة الى العديد من الالتزامات الخاصة بمباريات الفريق خلال فبراير الجاري.
وأوضح القيعي أن الخطيب لا يتوقف عن العمل في النادي الأهلي لأنه يؤمن بالعمل لأقصى درجة ممكنة حتى يتمكن من وضع الفريق في المكانة التي يستحقها.
ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما بالأمس في الدوري المصري الممتاز حيث نجح الثنائي آليو في تسجيل هدفين متتالين عقب تلقيه هدفاً من رأسية مثالية للاعب بيراميدز علي جبر.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الأهلي: الخطيب يتوجه لفرنسا خلال أيام للعرض على الطبيب الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.