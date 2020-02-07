شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: تعرضنا لظلم تحكيمى والكرة تدار بالصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " قائلا "تعرضنا لظلك تحكيمي كبير خلال مباراة الأهلي و الهدف الثاني للأهلي غير صحيح لأن إبراهيم نور الدين حكم المباراة احتسب الكرة في البداية ضربة مرمى لذلك حصل المهدي سليمان حارس بيراميدز على الكرة و فوجئنا بعد ذلك باعتراض لاعبي الأهلي ومطالبتهم باحتساب الكرة ضربة ركنية، ليتراجع إبراهيم نور الدين عن قراره و أثناء اعتراض لاعبي بيراميدز على القرار فوجئنا أن الأهل يلعب الكرة ولم يكن المهدي سليمان عاد إلى مرماه و نور الدين ذبحنا خلال المباراة بقرارته في الدقائق الأخيرة من المباراة و اللي صوته عالي هو اللي بيكسب والرياضة في مصر ماشية بقلة الأدب وعمرنا ما هنتغير".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.

Advertisements