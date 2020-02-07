شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: تعرضنا لظلم تحكيمى والكرة تدار بالصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " قائلا "تعرضنا لظلك تحكيمي كبير خلال مباراة الأهلي و الهدف الثاني للأهلي غير صحيح لأن إبراهيم نور الدين حكم المباراة احتسب الكرة في البداية ضربة مرمى لذلك حصل المهدي سليمان حارس بيراميدز على الكرة و فوجئنا بعد ذلك باعتراض لاعبي الأهلي ومطالبتهم باحتساب الكرة ضربة ركنية، ليتراجع إبراهيم نور الدين عن قراره و أثناء اعتراض لاعبي بيراميدز على القرار فوجئنا أن الأهل يلعب الكرة ولم يكن المهدي سليمان عاد إلى مرماه و نور الدين ذبحنا خلال المباراة بقرارته في الدقائق الأخيرة من المباراة و اللي صوته عالي هو اللي بيكسب والرياضة في مصر ماشية بقلة الأدب وعمرنا ما هنتغير".
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.
ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.
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