شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله علي جبر عقب لقاء الاهلي ورد فعل عبدالحفيظ بعد الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة بيراميدز ضد الأهلي والتي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، عدد من المشاهد يستعرضها لكم "الدكش" في الفيديو التالي :-

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

الأهلي وبيراميدز

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

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الأهلي وبيراميدز

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الأهلي وبيراميدز

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز شهد مواصلة المارد الأحمر تربعه على القمة برصيد 39 نقطة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى