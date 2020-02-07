ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ناشئين وناشئات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم منافسات نتائج بطوله الجمهوريه لتنس الطاوله لمنافسات تحت 12 و 15 سنه ناشئين وناشئات ، على مستوى البراعم تحت 12 سنه ، حيث حقق المركز الاول والميداليه الذهبيه كل من عمر بسيوني لاعب نادي الزمالك، والمركز الثاني والميدالية الفضية ياسين الصرفي لاعب نادى الزمالك وفيما يخص المركز الثالث والميدالية البرونزية حققه عمر هانى لاعب النادى الاهلى.

وفى نتائج برعمات تحت 12 سنه حقق المركز الأول بالميدالية الذهبية نور صلاح لاعبة نادى القناه و المركز الثانى بالميدالية الفضية حبيبه احمد لاعبة نادى الزمالك والمركز الثالث بالميدالية البرونزية جنه محمود لاعبة نادى الإسماعيلي و المركز الرابع والميدالية البرونزية مريم مصطفى نادى الصيد

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