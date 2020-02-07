7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

"عائلة آليو" تقود الأهلي لريمونتادا أفريقية وتنهي عقدة بيراميدز

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

+90 ينقذ المصري من "فخ" الهزيمة أمام طنطا

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس .

الفيفا يمنح الأهلي مهلة حتي 24 فبراير للرد علي شكوي الزمالك في ازمة كهربا

كشف امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك ، ان الاتحاد الدولي " فيفا " خاطب النادي الأهلي رسميا ومنحه مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، للرد علي شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.