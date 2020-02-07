شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد سيلفى "البدلة" لإبراهيم نور الدين قبل لقاء الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إبراهيم نور الدين حكم لقاء بيراميدز ضد الأهلي، على التقاط صورة "سيلفى"، هو و طاقم التحكيم المعاون له لإدارة المباراة، قبل بدء المواجهة ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

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لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هناالأهلي وبيراميدز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

الأهلي وبيراميدز

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

الأهلي وبيراميدز

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.الأهلي وبيراميدزونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.