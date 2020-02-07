شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز صحيح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق ان هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز صحيح مائة بالمئة وقانوني ، مؤكدا أن وجود كرتين في الملعب لا يمنع من احتساب الحكم للهدف الثاني خاصة ان الكرة الثانية لك تؤثر علي سير اللعب .

وقال عباس لا يوجد نص في قانون كرة القدم يمنع استمرار اللعب في وجود كرتين في الملعب في ظل عدم تأثير الكرة الثانية علي سير اللعب .

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كان الهدف الثاني للاهلي في مرمي بيراميدز ،الذي احرزه أليو ديانج لاعب الاهلي قد شهد اعتراضات كثيرة من جانب لاعبي بيراميدز علي ابراهيم نور الدين حكم اللقاء مما جعله يشهر الكارت الأحمر لرجب بكار ظهير ايمن بيراميدز وأشهر الانذار الثاني لزميله احمد ايمن منصور وتم طرده.