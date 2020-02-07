شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يعلق علي مباراة الأهلي وبيراميدز بصورة " محمود المليجي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم بنشر صورة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " للفنان الراحل محمود المليجي في مشهد من فيلم رصيف نمرة 5 ، ردا علي الاحداث التي شهدتها مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري، والتي اشهر فيها نور الدين الطرد للاعبين من بيراميدز في دقيقة واحدة.

ولم يدون إبراهيم نور الدين أي تعليق علي الصورة ، تاركا المجال لكل شخص بتفسير التعليق وفقا لرؤيته.

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.