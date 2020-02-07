شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الأهلي علي بيراميدز .. فايلر يواصل مطاردة جوزيه ويكسر رقم بونفرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر ، كما اقترب من كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004 - 2005.

ونجح فايلر في كسر رقم المدرب الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق، الذي حقق 12 انتصارا متتاليا مع الأهلي في بداية الدوري موسم 2002 - 2003.

وحقق الأهلي الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، بعدما تغلب على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة عشر للدوري.

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قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.