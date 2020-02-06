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موعد مباراة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة وليفربول في كأس الاتحاد  والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020

أعلن نادي تشيلسي رسمياً موعد مباراته ضد في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وأكد نادي تشيلسي في بيان رسمي أن المباراة سوف تقام يوم الثالث من شهر مارس القادم على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الحادية عشر الا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة نارية ومنتظرة ضد ليفربول في الدور الخامس الإقصائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول ضد تشيلسي يوم الثالث من الشهر القادم وصعد ليفربول بصعوبة على حساب فريق شروزبيري بعد لعب مباراة إعادة على ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف عقب التعادل إيجابياً في شروزبيني بهدفين لمثلهما. وكان تشيلسي قد صعد لهذا الدور القادم بعد تغلبه على هال سيتي في المباراة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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