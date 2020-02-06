شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: غياب عبدالله السعيد أمام الأهلي أثر على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الكرواتي أنتي تشاتيش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حزنه الشديد للهزيمة أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

وقال المدير الفني لبيراميدز، خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة كانت صعبة على الطرفين، وإن اللاعبين قاموا بأدوارهم داخل الملعب.

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وأضاف: «تلقينا هزيمة غير مستحقة وأيضًا خسارة 3 لاعبين بالمباراة المقبلة، وأهنئ اللاعبين على الأداء وأبارك للأهلي نتيجة الفوز».

وتابع: «عند تبديل عمر جابر كانت النتيجة في صالحنا، وفوجئت بإجراء الأهلي تغييرين دفعة واحدة كمجازفة غير متوقعة، وافتقدنا عددًا من اللاعبين للإصابة والإيقافات».

وأكمل: «غياب عبدالله السعيد أثر على الفريق بكل تأكيد، أما بالنسبة للتحكيم لا يمكنني التعليق على قراراته، واعتراضات اللاعبين أمر طبيعي للدفاع عن حقوقهم».

واختتم: «أبارك للنادي الأهلي على الفوز وتحقيق ثلاث نقاط صعبة أمام فريقه».