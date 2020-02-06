شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيداد يُقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بفوز مثير برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق ريـال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بخسارته مساء اليوم، الخميس، أمام ضيفه ريـال سوسيداد بنتيجة 3-4، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

تقدم سوسيداد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق مارتن أوديجارد (في الدقيقة 22)، وألكسندر إيساك (هدفين في الدقيقتين 54 و56)، ثم قلص مارسيلو الفارق بتسجيل الهدف الأول للريـال (في الدقيقة 59).

وفي الدقيقة 69، فاجأ ميكيل مورينو الجميع بإحراز الهدف الرابع للفريق الضيف، قبل أن يسجل الريـال هدفين في وقت متأخر عبر رودريجو وناتشو في الدقيقتين 81 و93.