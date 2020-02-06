شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج: أشكر جماهير الأهلي.. وزملائي في الفريق ساعدوني كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عن فوز فريقه أمام بيراميدز، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 16 بمسابقة الدوري الممتاز.

واستطاع أليو ديانج أن يقود الأهلي لتحقيق فوز قاتل على بيراميدز بنتيجة 2-1، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأولى بالوقت بدل الضائع.

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وقال ديانج، في مقابلة عبر قناة أون سبورت بعد انتهاء المباراة: «مباراة كانت صعبة، خاصةً أن المنافس أحرز هدف التقدم وبعد ذلك عدنا وحققنا المكسب بهدفين».

وأضاف: «بذلنا مجهودًا كبيرًا لكي نكسب مباراة مثلها، وتسجيل هدف بفضل زملائي كلهم ولست بمفردي، أشكر الجماهير وزملائي الذين وقفوا بجانبي وساعدوني لكي أصل لهذا المستوى الذي ظهرت به».

واختتم: «قلقنا بعد دخول هدف في مرمانا أن نخسر اللقاء، لكن استطعنا أن نتعادل ثم حققنا المكسب وهذا يحسب للفريق كله».