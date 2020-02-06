شكرا لقرائتكم ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز شهد مواصلة المارد الأحمر تربعه على القمة برصيد 39 نقطة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز



افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

Advertisements

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز

