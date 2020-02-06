شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا ثمينا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق اليوم على بيراميدز في الجولة الـ16 من مباريات الدوري الممتاز.

وقاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.. تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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وقال عبدالحفيظ: «حققنا فوزًا غاليًا في مواجهة اليوم، ولاعبونا قدموا مستوى جيدًا جدًّا، واستحقوا الفوز بالروح القتالية التي قدموها في المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث». وأوضح أن شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا في الفوز اليوم، وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز، رغم التأخر بهدف قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.

وتابع عبدالحفيظ: «حتى مع احتساب الوقت الضائع لم نفقد الأمل في إدراك هدف الفوز، خاصة أن الثواني الأخيرة من المباراة تبقى مهمة جدًّا للاعبي الأهلي القادرين على القتال والتسجيل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء كما حدث في مواجهة اليوم»، وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الثنائى أليو ديانج وأليو بادجي قدما مستوى متميزًا اليوم، ونجحا في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية.