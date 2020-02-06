شكرا لقرائتكم قناة الأهلي: الخطيب يتوجه لباريس خلال أيام للعرض على الطبيب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف المنيسي أن الخطيب يتعرض لضغوط نتيجة الارتباطات المتتالية للفريق والنادي وهو ما أثر عليه سلبياً ما ساهم في خضوعه لفحوصات طبية بشأن العلاج بالأشعة المكثفة للشفاء من الإصابة التي يعاني منها رئيس النادي منذ فترة طويلة ونصحه الأطباء بعدم الخضوع مجدداً للإجراء الجراحي.

وبنفس السياق أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة يعاني بسبب ضغط الالتزامات والملفات التي يتطلب حسمها خلال الشهر الجاري بالإضافة الى العديد من الالتزامات الخاصة بمباريات الفريق خلال فبراير الجاري.

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وأوضح القيعي أن الخطيب لا يتوقف عن العمل في النادي الأهلي لأنه يؤمن بالعمل لأقصى درجة ممكنة حتى يتمكن من وضع الفريق في المكانة التي يستحقها.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما بالأمس في الدوري المصري الممتاز حيث نجح الثنائي آليو في تسجيل هدفين متتالين عقب تلقيه هدفاً من رأسية مثالية للاعب بيراميدز علي جبر.