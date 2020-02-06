شكرا لقرائتكم محمود متولى عن مواجهة صن داونز: مجرد معلومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته بالفوز على بيراميدز 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري.

قال متولى في تصريحات لـ قناة "on sport" عقب المباراة إن فوز فريقه على بيراميدز كان مهما لاستكمال مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ13 المتتالى فى الدورى والمضى قدما نحو تحقيق اللقب 42 في تاريخه.

أكد مدافع الأهلى أن فوز فريقه على بيراميدز يحسب للاعبين والجهاز الفني موضحا أنه يركز في كل مباراة على حدة وبدافع الفوز.

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ونحدث متولى عن مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقي في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا :" أنها مجرد معلومة بالنسبة لى ونركز مباراة بمباراة".

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).