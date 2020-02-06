شكرا لقرائتكم فايلر على بعد 4 محطات من إنجاز الساحر جوزيه مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر ، كما اقترب من كسر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004 - 2005.

ونجح فايلر في كسر رقم المدرب الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق، الذي حقق 12 انتصارا متتاليا مع الأهلي في بداية الدوري موسم 2002 - 2003.

وحقق الأهلي الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، بعدما تغلب على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة عشر للدوري.

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قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.