شكرا لقرائتكم هانى سعيد: لازم نعمل "نمرة" عشان ناخد حقنا والـ"var" سيفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز التحكيم بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

قال سعيد في تصريحات لـ قناة " on sport " لا أصدق ما حدث في الهدف الثاني، ليس بهذا الشكل أبدا، كيف يحتسب ركلة مرمى وفجأة يحوّل القرار إلى ركلة ركنية، ومع وجود كرة ثانية في الملعب وتُسجل هدف" متابعا خسرنا عدة مباريات سابقة، وعادة لا نتحدث عن التحكيم، لكن ليس لا يعني ذلك أن تحدث هذه الأمور".

وواصل : "نفهم جميعا كيف تسير الأمور، ونعرف ما يحدث تماما، كل شيء معروف، لكن إلى متى سيستمر الوضع هكذا وتساءل: "متى سينصلح الوضع؟ صاحب الصوت العالي هو فقط من ينتصر". وأكمل: "المحترم الساكت لا يأخذ حقه، لازم (نعمل نمرة) حتى نأخذ حقنا. هذا ليس منطقيا".

وجدد الطلب بالاستعانة بحكام أجانب: "ينزعجون عندما نطالب بحكام أجانب، لنا طاقة ولا يمكن تجاوزها. ليس هناك أي كلام فني، منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم والأمور تسير بنفس النظام".

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وأتم معلقا بشكل ساخر على اقتراب تنفيذ تقنية الفيديو في الدوري المصري: "لن يتغيّر أي شيء، المكان الوحيد الذي ستفشل فيه تقنية الفيديو هو هنا".

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).