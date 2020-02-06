شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى عقدة بيراميدز بلدغة +"90" وثنائية "أليو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي وبيراميدز



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

الأهلي وبيراميدز



افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

الأهلي وبيراميدز



قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الأهلي وبيراميدز

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.

الأهلي وبيراميدز

بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح كما زاد الأهلي من هجماته على مرمى المهدي سليمان لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين..حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف ، بعدها أضطر بيراميدز لأجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيوني بدلاً منه.

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في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل كانت الخطورة للأهلي لكن دون جدوى ليُطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي.





الأهلي وبيراميدز

بدأ بيراميدز الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوي وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها في شباك محمد الشناوي خلال الدقيقة 54 ، وبعدها حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدي سليمان لكن دون جدوى.

في الدقيقة 65 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييران دُفعة واحدة بنزول السنغالي بادجي ووليد سليمان بدلاً من مروان محسن ومحمد مجدي قفشة ، وحاول الأحمر الضغط هجومياً على بيراميدز.

الأهلي وبيراميدز

أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة للمدرب المساعد للمدير الفني لفريق بيراميدز وكذلك لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ، وتلقي وليد سليمان كرة عرضية سددها "لوب" لكن تصل بسهولة لحارس بيراميدز.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف "مُشترك" للأهلي فقد أستغل ديانج كرة مُرتدة من دفاع بيراميدز وسدد كرة قوية بيسراه تصدم بـ"جسد" بادجي وتدخل شباك بيراميدز ليُسجل السنغالي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدها عاد بيراميدز لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأهلي وكاد دودو الجباس ينفرد بمحمد الشناوي لكن أيمن أشرف يتدخل ويمنعه ويحصل على بطاقة صفراء للخشونة .

الأهلي وبيراميدز

وشارك كهربا بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 86 ،وأنقذ محمد الشناوي هدف مُحقق من على جبر الذى سدد برأسه بعدما تلقي كرة رائعة من ضربة ركنية وكاد يُسجل هدفاً مُشابهاً للهدف الذي سجله جبر لكن الشناوي تألق وأنقذ الموقف ، وسجل ديانج هدفاً رائعاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما استغل "دربكة" أمام دفاع بيراميدز وسدد كرة بشكل مُتميز ليعلن الهدف الثاني للأهلي وقام الحكم بطرد أحمد ايمن منصور ورجب بكار من بيراميدز كما اشهر البطاقة صفراء لأسلام عيسى وبعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهيل بهدفين لهدف.