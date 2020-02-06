شكرا لقرائتكم فايلر: مفيش حاجة إسمها عقدة "بيراميدز" وعالجت لاعبي الأهلى "نفسيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه لا يمكنه تسمية مباراة بيراميدز بالعقدة، لأن لا يوجد مسمى بذلك، موضحا أنه تم تجهيز المباراة مثل أي لقاء، ولذلك تحقق الفوز بعد التعامل النفسي الجيد".

وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن لاعبي الأهلي قاموا بأداء جيد خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدفل مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل بالشوط الأول وأضاع العديد من الفرص.

وأضاف: " هدف بيراميدز الأول، كان لها صعوبة خاصة، حيث تذكر اللاعبين مباريات الموسم الماضي والتي انهزم فيها أمام نفس المنافس".

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وتابع: "سعيد بأداء اللاعبين بعد التأخر بالهدف، بسبب الرغبة في العودة للنتيجة، وتحقق ما أراد بسبب الإصرار على تحقيق الفوز".

واختتم: " أفكر في كل المباريات على حدة وكل اللقاءات بنفس القوة، ولا يمكنني مقارنة أداء الدوري بالمباريات الإفريقية".