شكرا لقرائتكم فايلر: لاعبو الأهلى كانوا قادرين على حسم المباراة مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ان فريقه قدم مباراة جيدة امام بيراميدز، الا ان لاعبيه اهدروا فرصاً كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً ، وقال فايلر :"لاعبو الأهلي كانوا مضغوطين بسبب الخسائر الماضية من فريق بيراميدز، وتابع : بعد تقدم المنافس ..تحسن أداء الاهلي واصر لاعبيه علي حسم المباراه لصالحهم حتي الدقائق الأخيرة ، وأضاف فايلر ان التجهيز لبيراميدز جاء مثل الاستعداد لأي مباراة اخري..بالطبع بيراميدز فريق جيد ولا يوجد ما يسمى بالعقدة في كرة القدم، وعن مواجهة صن داونز علق فايلر قائلا :"التفكير فيها مؤجل لحين انتهاء المباريات المحلية التي تسبقها"

وقاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.