شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الأهلى أنهى أسطورة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل نجم المنتخب الوطنى الأسبق إن الأهلى أنهى أسطورة بيراميدز بالفوز علىيه 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

أضاف إسماعيل خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت أن الأهلى أنهى عقدة بيراميدز خاصة أن الأخير فاز عليه في 4 أو 5 مباريات متتالية بالموسم الماضى.

كشف إسماعيل أن الكرات الثابتة تعد جرس إنذار كبير للاعبي النادى الأهلى موضحا أنه يجب الالتفات إليها حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه في أفريقيا.

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).