شكرا لقرائتكم تعرف على سر عقوبة إدارى الهلال السودانى بعد مباراة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول من داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان العقوبات التي وقعت على إداري نادي الهلال السوداني حسن محمد بالايقاف خمسة مباريات وتغريمة 10 آلاف دولار جاءت بعد ان احتد على حكم المباراة وسبه.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد وقع عقوبات على نادي الهلال عقب مواجهته الاخيره امام الاهلى فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا مفادها التالى





اعتماد النتيجة بتعادل الفريقين 1-1.

- خوض الهلال 4 مباريات فى بطولات الكاف بدون جماهير.

- توقيع غرامة قدرها 100000 دولار على الهلال، منها 50000 دولار أمريكي مع وقف التنفيذ، بشرط عدم إدانة النادي وجماهيره بارتكاب واقعة مماثلة في خلال عام واحد.

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- معاقبة مسؤول الهلال حسن محمد صالح بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 10000 دولار.

وكانت بعض جماهير الفريق السوداني، قد اقتحمت ملعب المباراة في الشوط الثاني، اعتراضًا على أداء الحكم المغربي رضوان جيد، ما أدى لتوقف اللقاء لمدة 12 دقيقة.