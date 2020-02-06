شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري والمقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

وقال زادة في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس: أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى.

وأضاف: لقاءات القمة لها متعة خاصة. مباراة السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها.