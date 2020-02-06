شكرا لقرائتكم إيقاف مشجع لبورنموث عمره "17 عاماً" لأسباب عنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى مشجع لفريق بورنموث عمره 17 عاما عقوبة الحرمان من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام مع غرامة مالية، إثر إدانته بترديد هتافات عنصرية خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الخميس أن العقوبة فرضت على المشجع الشاب إثر ترديد هتافات عنصرية ومسيئة خلال المباراة التي خسرها بورنموث أمام مضيفه توتنهام 2 - 3 في 30 نوفمبر الماضي ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري. كذلك جرى تغريم المشجع 55 جنيها إسترلينيا وإلزامه بدفع 21 جنيها إسترلينيا بمحكمة هايبري كورنر.

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