+"90".. الثنائي "أليو" يفك عقدة الأهلى أمام بيراميدز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي في الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

الأهلي وبيراميدز

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

الأهلي وبيراميدز

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قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الأهلي وبيراميدز

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

بدأ بيراميدز الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوي وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها في شباك محمد الشناوي خلال الدقيقة 54 ، وبعدها حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدي سليمان لكن دون جدوى.

في الدقيقة 65 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييران دُفعة واحدة بنزول السنغالي بادجي ووليد سليمان بدلاً من مروان محسن ومحمد مجدي قفشة ، وحاول الأحمر الضغط هجومياً على بيراميدز.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف "مُشترك" للأهلي فقد أستغل ديانج كرة مُرتدة من دفاع بيراميدز وسدد كرة قوية بيسراه تصدم بـ"جسد" بادجي وتدخل شباك بيراميدز ليُسجل السنغالي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدها عاد بيراميدز لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأهلي وكاد دودو الجباس ينفرد بمحمد الشناوي لكن أيمن أشرف يتدخل ويمنعه ويحصل على بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل ديانج هدفاً رائعاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما استغل "دربكة" أمام دفاع بيراميدز وسدد كرة بشكل مُتميز ليعلن الهدف الثاني للأهلي وقام الحكم بطرد أحمد ايمن منصور ورجب بكار من بيراميدز كما اشهر البطاقة صفراء لأسلام عيسى وبعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهيل بهدفين لهدف.