رسميًا.. الزمالك يزيل اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي





قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إزالة اسم المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق ونادي ألميرا الأسباني الحالي، من على المبنى الاجتماعي للنادي.

وتشهد علاقة الزمالك بمالك بيراميدز السابق، توتر في الوقت الحالي، بعد حديث "آل الشيخ"، بسخرية على فريق الزمالك في الأيام الماضية.

وكان الزمالك، وضع اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي للنادي الأبيض، الموسم الماضي، بعد دعم النادي بالعديد من الصفقات، في مقدمتهم التونسي فرجاني ساسي، والمدرب الأسبق السويسري كريستيان جروس.

يذكر أن تركي آل الشيخ، منح لاعبي النادي الأهلي مؤخرا، مكافأة بصفته الرئيس الشرفي للأحمر، بعد الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.