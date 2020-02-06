بطولةُ أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة وعروضُ "الأسود" تبهج العيون

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الرباط : نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، شريط فيديو، تحت عنوان "الأجواء بمدينة العيون أثناء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ضد أنغولا"، ينقل للأجواء التي تعيش على إيقاعها كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية، حيث تجري أطوار نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2020.

وأبدت الجماهير، ممن أخذت آراؤهم، فرحتها بالحضور القوي للمنتخب المغربي في البطولة، مشيرين إلى أن المدينة تعيش "عرسا رياضيا" وتعرف "أجواء فريدة من نوعها". كما عبروا عن أملهم في فوز المنتخب المغربي باللقب القاري، حين يواجه الجمعة نظيره المصري بقاعة الحزام بالمدينة، مطالبين بتكرار تنظيم تظاهرات رياضية من هذا المستوى بالمدينة.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد منح، خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 28 سبتمبر 2018، شرف تنظيم البطولة لمدينة العيون، التي استجابت لدفتر التحملات التي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تنظيم مثل هذه المنافسات.

ويُظهر الفيديو طريقة تشجيع الكبار والصغار ومشاعر الفرحة التي ظلت تهز المتفرجين، بإحدى ساحات المدينة حيث نصبت شاشة عملاقة، كلما سجلت العناصر الوطنية هدفا، خلال لقاء النهائي الذي جمعها بمنتخب أنغولا، وانتهى بفوز مغربي برباعية نظيفة.

وكان المنتخب المغربي قد حجز، الأربعاء، مكانا في نهائي البطولة حيث يواجه نظيره المصري لحسم اللقب.

وتجاوز منتخب مصر في دور نصف النهائي منتخب ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما تجاوز المنتخب المغربي نظيره الأوغندي برباعية نظيفة.

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وإلى جانب صراعهما المرتقب للفوز بنهائي العيون، لإضافة لقب قاري إلى رصيدهما، فقد ضَمن المنتخبان العربيان، المغربي والمصري، تأهلا مستحقا إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، التي ستجري أطوارها بليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر 2020. فيما سيكون المنتخب الليبي أمام فرصة سانحة لخطف البطاقة الثالثة إلى نهائيات كأس العالم، حين سيواجه نظيره الأوغندي في لقاء المركزين الثالث والرابع.

وتتأهل عن أفريقيا، إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، ثلاثة منتخبات: البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وكان لقب الدورة الماضية، التي جرت أطوارها بجنوب أفريقيا، من نصيب منتخب المغرب بعد تجاوزه في النهائي لمنتخب مصر بهدفين لواحد.

الأجواء بمدينة العيون أثناء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ضد أنغولا":