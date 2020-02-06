النصر يهدر نقطتين ثمينتين والأهلي يرفض الخسارة أمام الاتفاق

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أهدر النصر نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتعادله مع الفتح 1-1 الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المرحلة السابعة عشرة من البطولة.

تقدم النصر عن طريق ركلة جزاء سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله (62) ولحق الفتح بالتعادل بواسطة علي الحسن (70).

وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر ثلاث نقاط، بينما رفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

جاءت المباراة سجالا في الشوط الاول وكانت الفرصة الاخطر للنصر لكن الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح انقذ مرماه من هدف محقق عندما طار لكرة المغربي عبدالرزاق حمدالله وحولها بأطراف أصابعه الى ركنية (26).

وكاد الفتح أن يخطف هدفاً في الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة المغربي رابح سعدان وحولها للركنية (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني لاحت فرصة للنصر لأخذ الأسبقية ولكن كرة البرازيلي جوليانو تصدى لها ماكسيم ببراعة (49)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح.

لكن تقدم النصر لم يدم سوى 8 دقائق على اثر هجمة سريعة أدرك من خلالها الفتح التعادل عندما انطلق علي الحسن خلف كرة واجه على إثرها المرمى ولعب الكرة على يسار براد حونز (70).

وأضاع حمدالله هدفاً محققاً عندما انفرد بالمرمى وتجاوز الحارس ولعب الكرة فوق العارضة (73) كما أنقذ ماكسيم هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة عبدالعزيز الدوسري وحولها للركنية (88).

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ورفض الأهلي الخسارة أمام الاتفاق عندما حول تأخره بهدفين نظيفين قبل النهاية بعشر دقائق إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

تقدم الاتفاق بهدفين سجلهما البرازيلي إليريك باربوسا (37) والسلوفاكي فيليب كيش (68 من ركلة جزاء)، ورد الأهلي بثلاثية سجلها حسين المقهوي (79) والجزائري يوسف بلايلي (85 و 90+4 من ركلتي جزاء) .

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة وقلص الفارق مع النصر الوصيف إلى نقطتين، بينما بقي الاتفاق على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الحادي عشر .

أهداف مباراة النصر والفتح:

أهداف مباراة الأهلي والاتفاق: