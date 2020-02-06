الجزيرة يسقط شباب الأهلي المتصدر ويشعل الصدارة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





اشعل الجزيرة الصدارة بفوزه المثير والمتأخر على مضيفه شباب الأهلي الأول 2-1 الخميس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويدين الجزيرة بعودته القوية للمنافسة على اللقب الى خلفان مبارك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 88، بعدما كانت النتيجة تشير الى التعادل عندما افتتح علي مبخوت التسجيل للفريق الضيف (4) وعادل المولدوفي لوفانور هنريكي للمضيف(11).

وتقدم الجزيرة الى المركز الثاني برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي الذي خسر 5 نقاط في اخر مرحلتين بعد تعادله مع الفجيرة صفر-صفر في المرحلة الماضية.

كما ان فوز الجزيرة افاد الوحدة الثالث (29 نقطة) والشارقة والعين (27 نقطة لكل منهما) قبل مباراتهما الجمعة في ختام المرحلة.

وقال ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي "لم نستحق الخسارة والتعادل لو حصل كان ليكون عادلا، نعرف ان فوزنا كان سيوسع الفارق ونرتاح في الصدارة لكن هذه كرة القدم ونحن مازلنا في القمة وعلينا العمل اكثر للحفاظ عليها".

وجاءت القمة مليئة بالاحداث وافتتح مبخوت التسجيل بعد مرور اربع دقائق مستقيدا من تمريرة عبدالله رمضان، لكن لوفانور سرعان ماعادل النتيجة لاصحاب الارض برأسية قوية اثرعرضية من الشاب عيد خميس(11).

ولعب شباب الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه احمد عبدالله (57)، وتعادلت الكفة بعد طرد مهاجم الجزيرة البديل برونو دي اوليفيرا (78).

واصاب مبارك جمهور اصحاب الارض بالصدمة بتسجيله هدف الفوز عندما تلقى تمريرة مبخوت ولمح ماجد ناصر متقدما عن مرماه ليرسل الكرة من فوقه "لوب" تهادت في الشباك(88).

وتابع الوحدة سلسلة نتائجه الايجابية وحقق فوزه الخامس على التوالي بتخطيه ضيفه بني ياس بثلاثة اهداف نظيفة سجلها عامر مبارك (22 بالخطأ في مرماه) وسيباستيان تيغالي (27 من ركلة جزاء و33).

وتقدم الوحدة الى المركز الثالث برصيد 33 نقطة،وبقي بني ياس تاسعا وله 20 نقطة.

Advertisements

وفاز الظفرة على ضيفه النصر بهدفين لخالد باوزير (69) والبرازيلي جواو بيدرو(83)، مقابل هدف للتشيلي استبيان بافيز (75).

ولعب النصر بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يعقوب البلوشي في الدقيقة 67.

وعاد حتا الى لغة الانتصارات بعد ثماني مباريات من دون فوز بتخطيه مضيفه الاتحاد كلباء بهدف البرازيلي خوسيه دوس في الدقيقة 37.

ورفع حتا رصيده الى 12 نقطة وتقدم الى المركز الثاني عشر،وتوقف رصيد الاتحاد كلباء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب الجمعة ايضا،الوصل مع عجمان،وخورفكان مع الفجيرة.

أهداف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي:

أهداف مباراة الظفرة والنصر: