شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جيد لـ إبراهيم نور الدين فى إدارة لقاء الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي إبراهيم نور الدين هادئا خلال أدارته لمواجهة بيراميدز والأهلي التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ" 16" للدوري وانتهت بفوز الأحمر 2/ 1.

الشخصية والسيطرة ( عصبى في الدقائق الأخيرة )

فرض نور الدين سيطرته على مجريات اللقاء من البداية بشخصية حاسمة ساعدته كثيرا في إدارة اللقاء الصعب تحكيميا كما حاول ان يحافظ على هدوئه وثباته الانفعالي خلال فعاليات اللقاء فيما عدا الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء التي تستوجب الهدوء من الحكم رغم انه تعامل مع الأجهزة الفنية بهدوء وتدخل في الوقت المناسب عندما اعترضوا على قرارات التحكيم.

تطبيق القانون – 42 مخالفة (اتاحة الفرصة )

كان نور الدين على موعد مع تقدير جيد للمخالفات فتدخل بالصافرة واحتسب 42 خطاء على الفريقين ولم يلتفت لبعض المخالفات الوهمية، وسمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة خلال المباراة.

3 بطاقات صفراء (اغفل ثلاثة أخرى )

كانت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء نقطة تحول في اشهار البطاقات بعدما اشهر الحكم البطاقة الحمراء للثنائي بيراميدز رجب بكار واحمد ايمن منصور وانذر اسلام عيسى للاعتراض والخروج عن النص طبقا للقانون ، كما انذر ثنائي الأهلي ايمن اشرف وعلى معلول للتهور في الوقت الذى اغفل اشهار البطاقة الصفراء في 3 مناسبات للتهورطبقا للقانون

المساعدين ( احمد حسام ) جيد جدا ( محمود أبو الرجال ) جيد جدا

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ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة من خبرة وظهور متميز للثنائي مما سهل مهمة الحكم في السيطرة على اللقاء ، كما اشار الثنائي على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في ادارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع - عمرو الشناوى

سيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بهدوء جدا وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل وادى مهامه بشكل طيب ليكتمل التعاون بين الطاقم طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 42خطأ – 12 ركلات ركنية - 6 حالات تسلل– 3 اهداف-حالتين طرد – 3 بطاقات صفراء

الدرجات: الحكم 8.0–المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0 .