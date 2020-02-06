شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

عبد الحفيظ: لم أشك في إسقاط بيراميدز حتى في "الوقت الضائع"

أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق اليوم على بيراميدز في الجولة الـ16 من مباريات الدوري الممتاز. وقاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

"عائلة آليو" تقود الأهلي لريمونتادا أفريقية وتنهي عقدة بيراميدز

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

صالح جمعة ينتظم فى مران مستبعدى الأهلي عن مواجهة بيراميدز

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خاض صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات منفردة فى صالة الجيم بفرع النادى الأهلى بالتتش، تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق، واستبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، صالح جمعة من قائمة لقاء بيراميدز، كما خاض رامى ربيعة مدافع الفريق تدريبات فى ملعب التتش فى ظل استبعاده من لقاء بيراميدز لإيقافه بعد حصوله على طرد فى لقاء الأهلى الأخير بالدورى أمام المقاولون العرب.

الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال أيام لإجراء فحوصات طبية جديدة

يغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة أثناء ممارسة عمله فى الأسابيع الماضية.

الطلائع يمنع الأهلي من الراحة بعد مواجهة بيراميدز فى الدوري

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه غدا، الجمعة، بدون راحة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 فى بطولة الدورى الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، فى بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

حمدى فتحى يقترب من إنهاء المرحلة الأولى للتعافى من جراحة الركبة