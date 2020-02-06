نتائج مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المصرى البورسعيدى نظيرة طنطا وواجه الاهلى فريق بيراميدز . "عائلة آليو" تقود الأهلي لريمونتادا أفريقية وتنهي عقدة بيراميدز قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. Advertisements +90 ينقذ المصري من "فخ" الهزيمة أمام طنطا تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس .

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