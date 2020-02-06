مدرب بيراميدز : غير راض عن تجاوز اللاعبين.. وغياب السعيد أثر علينا بالسلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكرواتي تشاتيشتش المدير الفني لفريق بيراميدز ، أن فريفه قدم مباراة كبيرة عن الأهلي مبدياً اسفه علي خسارة الفريق امام الأهلي في اللحظات الأخيرة .

وقال مدرب بيراميدز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"هناك العديد من الخسائر في مباراة الأهلي، لم نخسر الثلاث نقاط فحسب ولكننا خسرنا ايضا 3 لاعبين قبل المباراة القادمة "، مضيفاً المباراة جاءت تكتيكية علي اعلي مستوي وشهدت ندية كبيرة من اللاعبين ، وغياب عبد الله السعيد أثر علينا بالسلب وانفعال لاعبي بيراميدز علي الحكم غير مبرر ولا يجوز حتي وأن تعرضنا للظلم.

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.