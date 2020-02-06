حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "عائلة آليو" تقود الأهلي لريمونتادا أفريقية وتنهي عقدة بيراميدز "عائلة آليو" تقود الأهلي لريمونتادا أفريقية وتنهي عقدة بيراميدز +90 ينقذ المصري من "فخ" الهزيمة أمام طنطا الفيفا يمنح الأهلي مهلة حتي 24 فبراير للرد علي شكوي الزمالك في ازمة كهربا الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال أيام لإجراء فحوصات طبية جديدة اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن Advertisements فرجاني ساسي يسوق نفسه بمباريات منتخب تونس ويستبعد الزمالك مرتضى منصور: الزمالك يتدرب بقميص عليه صورة الرئيس السيسي في قطر غياب شيكابالا وعبد الشافى عن مران الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى اجتماع طارئ لمجلس المصري وأنباء عن استقالة إيهاب جلال

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