شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي أسقط بيراميدز بطريقة "عادل أمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طه لإسماعيل الخبير الكروي أن الأهلي فاز على بيراميدز مساء اليوم،الثلاثاء، بالدوري بفضل روح لاعبيه الكبيرة ، موضحاً إن الأهلى أنهى أسطورة بيراميدز بالفوز علىيه 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى.

أضاف إسماعيل خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت أن الأهلى أنهى عقدة بيراميدز خاصة أن الأخير فاز عليه في 4 أو 5 مباريات متتالية بالموسم الماضى، وكشف إسماعيل أن الكرات الثابتة تعد جرس إنذار كبير للاعبي الأهلى ، موضحا أنه يجب الالتفات إليها حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه في أفريقيا.

وأوضح الدكتور طه اسماعيل أن الاهلي أنهى أسطورة بيراميدز الذى تفوق في أخر 4 أو 5 مواجهات جمعت الفريقين بفضل العزيمة ، وعلّق ، قائلاً: الأهلي فاز على بيراميدز بطريقة الفنان الكبير عادل إمام حينما كان يهتف "بالروح ..بالدم ..نفديك يا أهلي في أحدى أفلامه" ، فاللاعبين في مباراة بيراميدز لعبوا بعزيمة شديدة كتبت لهم الفوز ونجحت في تحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين ومواصلة النتائج القوية للأهلي محلياً بالفوز في 13 مباراة متتالية من اصل 13 مباراة خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ليحافظ الاحمر على سجل اللاهزيمة ويواصل تربعة عل قمة الدوري برصيد 39 نقطة.

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وقاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.