شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إبراهيم نور الدين يغادر ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في حراسة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر إبراهيم نور الدين حكم مباراة الاهلي وبيراميدز ، في حراسة الأمن بعد اعتراضات من لاعبي فريق بيراميدز عقب انتهاء اللقاء الذي انتهي صالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف .

وشهدت المباراة ، اعتراضا من لاعبي بيراميدز لحكم المباراة علي الهدف الثاني للأهلي ، مما أسفر علي حصول أحمد أيمن منصور ورجب بكار ثنائي بيراميدز علي كارت الأحمر ، كما اشهر البطاقة صفراء لأسلام عيسى.

قاد الثنائي الافريقي آليو ديانج وآليو بادجي الأهلي لرد الأعتبار أمام بيراميدز والفوز عليه بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز ..تقدم على جبر لفريق بيراميدز في الدقيقة 54 وتعادل بادجي للأهلي في الدقيقة 77 قبل أن يسجل ديانج هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.